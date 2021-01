Zwei Wochen kostenloses Training beim MAIKAI Ihrer Wahl inklusive Körpermessung, Bio-Age-Analyse, Outdoor-Trainings und einem Wertgutschein für eine Kyro-Anwendung in der neuen Kältekammer.

Warum Krafttraining die optimale Trainingsform zur Stärkung des Immunsystems ist?

Um Abwehrkräfte zu unterstützen, ist es wichtig, nicht an die Belastungsgrenzen zu gehen; längere oder intensive Ausdauereinheiten sind nicht unbedingt zu empfehlen. Vor zirka zehn Jahren wurden Muskelheilstoffe von Wissenschaftlern entdeckt.

Diese "Myokine" sind hormonähnliche Botenstoffe, die beim Krafttraining ausgeschüttet werden und die Bildung von Abwehr- und Killerzellen stimulieren.

Ist Training bei MAIKAI sicher?

Im Rahmen wissenschaftlicher Studien wurde untersucht, inwiefern es zu Corona-Ansteckungen in Fitnessstudios gekommen ist. Dafür wurden mehr als 100 Millionen Studiobesuche in Europa analysiert. Das Ergebnis? Ein extrem geringes Risiko mit einer Infektionsrate von 1 aus 100.000. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die AGES, die kein einziges Cluster in einem österreichischen Studio feststellen konnte.

