Das Event findet am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Februar, direkt im DAS Hintersee im HAGAN Tourenski-Testzentrum statt (8 bis 17 Uhr). Testen Sie kostenlos an diesen beiden Tagen die neuesten Tourenski-Modelle auf der Skiroute Anzenberg und im freien Gelände in der Osterhorngruppe!

HAGAN Tourenski-Testtage Datum: Samstag, 18. & Sonntag, 19. Februar 2023

Uhrzeit: jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr

Ort: HAGAN Tourenski-Testzentrum beim Hotel DAS Hintersee 5324 Hintersee 4 / Ortszentrum Hintersee

Zum Mitbringen: Tourenski-Schuhe (PIN-Bindung) & Stöcke

Tourenski Modelle nach Verfügbarkeit

Tourenski Verleih an diesen beiden Tagen kostenlos

Das Event findet direkt im DAS Hintersee im HAGAN Tourenski-Testzentrum statt. Die Profis von HAGAN Ski unterstützen und erklären die neuesten Tourenski Modelle der Saison 2022-23. Testen Sie kostenlos an diesen beiden Tagen die neuesten Tourenski Modelle auf der Skiroute Anzenberg und im freiem Gelände in der Osterhorngruppe. TSL Schneeschuh-Testtage Datum: Samstag, 25. & Sonntag, 26. Februar 2023

Uhrzeit: jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr

Ort: HAGAN Tourenski-Testzentrum beim Hotel DAS Hintersee 5324 Hintersee 4 / Ortszentrum Hintersee

Zum Mitbringen: Warme Kleidung und hohes, geschlossenen Schuhwerk

Modelle nach Verfügbarkeit

Das Event findet direkt im DAS Hintersee im HAGAN Tourenski-Testzentrum statt. Testen Sie kostenlos an diesen beiden Tagen die neuesten TSL Schneeschuh Modelle aus der Saison 2022-23 auf der Skiroute Anzenberg im gesicherten Skiraum oder im freiem Gelände in der Osterhorngruppe. HAUSEIGENER HAGAN TOURENSKIVERLEIH

Bestens ausgerüstet auf Tour! Faszinierende Bergwelten hautnah erleben und trotzdem mit leichtem Gepäck reisen? Im DAS Hintersee kein Problem!

Buchen Sie Ihr Tourenski-Equipment im Hotel und starten Sie direkt ins sportliche Skitouren Abenteuer. Mit einer Top-Ausrüstung von HAGAN, die garantiert immer auf dem neuesten Stand ist. Hier finden Sie die neuesten Tourenski Modelle 2022/23. SN-Card-Vorteile: 25% Rabatt auf verfügbare HAGAN Tourenski-Sets & TSL Schneeschuhe - gültig bis zum 19. März 2023 (Wintersaisonende).

15% Rabatt auf die Übernachtung im ****Aktivhotel DAS Hintersee und 25% Rabatt in den Chalets.

SN-Card-Gewinnspiel:

Alle SN-Card-Inhaber:innen, die sich im HAGAN Tourenski-Testzentrum ein HAGAN Set ausleihen, bekommen zusätzlich zu den -25% Rabatt auf das Set, noch die Chance beim Gewinnspiel mit der Firma HAGAN teilzunehmen. Der Gewinner dieses Gewinnspiels bekommt ein komplettes Tourenski Set (Tourenski Modell 22/23 inkl. Fell, Bindung & Stöcke) von HAGAN Ski im Wert von 1.349 Euro geschenkt!

Die Gewinnchancen steigen durch öfters ausleihen eines HAGAN Sets im HAGAN Tourenski-Testzentrum. Kontakt & Infos:

Aktivhotel DAS Hintersee

5324 Hintersee 4

Tel.: +43 6224 / 8900-0

E-Mail: hotel@hintersee.at

