IKUNA Naturerlebnispark & KIDS World by IKUNA

Ausflugtipp für die Ferien und bei Schlechtwetter: Der neue Indoor-Park "KIDS WORLD by IKUNA". Ein außergewöhnlicher Ort für die ganze Familie! Als SN-Card-Inhaber profitieren Sie dauerhaft 20% auf den Eintrittspreis.

Familien aufgepasst: Österreichs größte Piratenküste, die Triple-Tubing Bahn, eine 540 Meter lange Holz-Kugelbahn, die Mountaincart-Strecke und das AQUANIX - der großflächige Wasserspielplatz für die ganz heißen Sommertage - sind einige der Highlights, die für einen unvergesslichen Tagesausflug in den Ferien sorgen, der den Kindern ewig in Erinnerung bleiben wird. Die neue TOP-Attraktion am 200.000 m großen Areal, das mit über 90 Spielstationen für viel Spaß und Action für die ganze Familie sorgt: 10 lebensgroße Dinosaurier.

Das Erleben mit allen Sinnen und die natürliche Bewegung stehen im IKUNA Naturresort im Vordergrund. Für all Jene, die naturnahes Urlauben lieben: ab Juli 2023 gibt es zu den 23 TIPI-Suiten und 10 Sternenhimmelchalets auch 25 Camping-Stellplätze für Wohnmobile. Für Vereine, Firmen und Schulen ist der 16 Meter hohe, freistehende Hochseil-Klettergarten inklusive einer 100 Meter langen Flying Fox die perfekte Teambuilding Aktivität.

SN-Card-Dauervorteile:

• KIDS WORLD by IKUNA: 20% Rabatt auf das Einzelticket (11,20 Euro statt 14 Euro)

• IKUNA Naturerlebnispark: 20% Rabatt auf das IKUNA Familienticket (2 Erwachsene + 3 Kinder um nur 56,80 Euro statt 71 Euro)

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen fünf Familientickets für den IKUNA Naturerlebnispark - einlösbar bis Saisonende 2023.