Langlauf-Opening im Pillerseetal: Nutzen Sie am Sonntag, 18. Dezember, die kostenlose Langlaufmöglichkeit auf den Loipen von Hochfilzen und erweitern Sie Ihre Langlaufkenntnisse unter professioneller Unterstützung von Langlauf-Guides (11 bis 14 Uhr). Jetzt anmelden!

Im Gesundheits- & Trainingszentrum mit integriertem Sportfachgeschäft inklusive Verleih und Service finden Nordic-Sportler:innen alles, was das Herz begehrt: Langlauf-Ausrüstung (Skating/Klassik), Skitouren-Sets und Schneeschuhe.

Auftakt in die nordische Saison in Hochfilzen

Testen Sie am "Nordic Spirit Day" auch die neuesten Ski der Firmen Fischer und Madshus. Ebenso wartet auf Wintersportfans ein gratis Langlauf- oder Biathlontraining.

Anmeldung erforderlich!

SN-Card-Vorteil:

1+1 GRATIS

2 x Langlaufservice (nur 1 x bezahlen) bzw. 2 x Schneeschuhverleih (nur 1 x bezahlen) - gültig bis Wintersaisonende 2023.

Kontakt & Infos:

nordic academy e.U.

Trainingszentrum

Shop - Service - Verleih

Kulturhausstraße 1a

6395 Hochfilzen/Tirol

Telefon: +43 664 / 111 6421

info@nordicacademy.at

www.nordicacademy.at

