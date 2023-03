Rund zehn Kilometer vom Zentrum Salzburgs entfernt lädt die Lokwelt Freilassing ein, die "Faszination Eisenbahn" auf vielfältige Weise kennenzulernen. Nostalgie und Gegenwart ergänzen sich perfekt.

Die 2006 eröffnete Lokwelt Freilassing ist mit ihren herausragenden Lokomotiven ein Museum erster Güte im Berchtesgadener Land. Die authentische Lage direkt an der Bahnlinie unterstreicht das Flair, das das ehemalige Bahnbetriebswerk dem jetzigen Museum eingehaucht hat. Zu unseren Exponaten zählen hochwertige Lokomotiven aus dem Deutschen Museum - Verkehrszentrum, u.a. Lokomotiven der Baureihen E 16, E 44 oder E 03 oder eine bayerische Schnellzug Dampflokomotive aus dem Jahr 1874. Präsentiert werden in der "Welt der Eisenbahn" auch zahlreiche Objekte aus der Signaltechnik und dem Gleisbau.

In der "Kleinen Lokwelt", die speziell für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren eingerichtet wurde, dreht sich alles darum, mittels Tasten, Hören und Erleben die Arbeitswelt Bahn begreifbar zu machen. Bei schönem Wetter laden ICE-Bobby Cars zu einem Ausflug ins Freie. Ein besonderes Erlebnis ist die LGB - Westernbahn, deren Züge durch eine atemberaubende Landschaft fahren.

SN-Card-Vorteil:

Bei Vorlage der SN-Card zahlen Sie nur 4 Euro (statt 6 Euro) Eintritt. Gültig auch für eine Begleitperson.

Kontakt:

Lokwelt Freilassing

Westendstr. 5

83395 Freilassing

Deutschland

Tel.: +49 8654 / 3099 320

www.lokwelt.freilassing.de