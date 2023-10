SN-Skitag am Kitzsteinhorn

Am Sonntag, dem 5. November, organisieren Personal Fitness und die "Salzburger Nachrichten" wieder den SN-Skitag aufs Kitzsteinhorn: Mit der SN-Card gibt's den ersten Pistenspaß auf 3000 Metern zum Sondertarif um nur 34,50 Euro. Freuen Sie sich außerdem auf Gratistest der brandneuen Skimodelle von Atomic, Salomon etc.!

Mit den SN am Kitzsteinhorn in die neue Skisaison starten!

Die Skisaison am Kitzsteinhorn startet voraussichtlich am 28. Oktober, bei ausreichender Schneelage. Der Vorverkauf der Saisonkarten ist bereits in vollem Gang: Bis 8. Dezember gibt es die Ski Alpin Card (www.alpincard.at) und bis 6. Dezember die SuperSkiCard Premium (www.superskicard.com) zum niedrigeren Vorverkaufspreis - erhältlich an allen Kassen und online.

Von 3. bis 5. November 2023 heißt es am Kitzsteinhorn und in Kaprun: It's SnowTime - Vorhang auf für die brandneuen Ski und Snowboards der Saison 2023/24. Diese stehen Interessierten zum kostenlosen Probefahren am Kitzsteinhorn bereit.

Außerdem auf dem Programm: Ski- & Snowboard-Workshops für Fortgeschrittene, der Höhenmeter-Wettbewerb "Kitzsteinhorn SnowTime Cup", der Freestyle-Contest "Cash4Tricks" u. v. m.

Details & Programm: www.kitzsteinhorn.at/snowtime (Programmänderungen vorbehalten)