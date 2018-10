Schlumberger: Prickelnde Vielfalt

Entdecken Sie bei einer Führung durch die 300 Jahre alten Kellereien die Geheimnisse von Schlumberger. Tauchen Sie ein in die Welt der prickelnden Genüsse und verkosten Sie den sorgsam veredelten österreichischen Wein.

SCHLUMBERGER.

STIL UND TRADITION SEIT 1842.

Das dezente Prickeln feinster Perlen macht Schlumberger so besonders. Sein Geheimnis liegt in der berühmten "Méthode Traditionnelle". Diese hohe Kunst der Champagne wurde von Robert Alwin Schlumberger in Reims erlernt und in Österreichs ältester Sektkellerei prickelnd verewigt. Seit 1842 sorgfältig gepflegt und behutsam weiterentwickelt. Ihre Garantie für einen wunderbar zart prickelnden Genuss.

Schlumberger Kellerwelten

Wir laden Sie ein auf einen Streifzug durch unsere 300 Jahre alten Schlumberger Kellerwelten. Besuchen Sie uns und erleben Sie eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Tradition und Zukunft.

Öffnungszeiten:

Mittwoch 11.00 - 21.30 Uhr

Do - Sa 11.00 - 18.00 Uhr

Öffentliche Führungen finden jeweils um 16.00 Uhr statt.

Dauer: ca. 45 Minuten. An Feiertagen geschlossen.

Infos & Buchung:

Schlumberger Kellerwelten

Heiligenstädter Straße 39

1190 Wien

Tel.: +43 (0) 1 / 368 22 59 - 631

Mail: kellerwelten@schlumberger.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten beim Besuch in den Schlumberger Kellerwelten einen 1+1-gratis-Vorteil: 2 Erwachsene bezahlen nur 10 Euro (statt 20 Euro) bzw. inklusive 5 Verkostungsgläser pro Person um nur 19 Euro (statt 38 Euro). Aktion gültig bis zum 31. Dezember 2018.

Schlumberger RESERVE Genusspaket (5 Flaschen à 0,75l + 1 Sektverschluss)

Mit der Entwicklung einer RESERVE-Linie in Anlehnung an die strengen Qualitätskriterien der dreistufigen Qualitätspyramide für "Österreichischen Sekt mit geschütztem Ursprung" (Sekt g.U.) stellt Schlumberger erneut seine langjährige Erfahrung verbunden mit dem Streben nach höchstem Qualitätsanspruch unter Beweis. Die RESERVE Produkte sind ausschließlich in der Gastronomie und im Schlumberger Online-Shop erhältlich.

SN-Card-Vorteil:

Für SN-Card-Inhaber stellt Schlumberger ein Genusspaket inkl. zwei Sektverschlüsse zum Exklusivpreis von nur 99 Euro statt 119 Euro (versandkostenfrei) zur Verfügung. Aktion gültig bis zum 31. Dezember 2018.

Das Paket beinhaltet:

• 1 Flasche Schlumberger Prestige Cuvée Brut Reserve 2012

• 1 Flasche Schlumberger Chardonnay Brut Reserve 2015

• 1 Flasche Schlumberger Pinot Noir Brut Reserve 2015

• 1 Flasche Schlumberger Blanc de Noirs Brut Reserve 2012

• 1 Flasche Schlumberger Pinot Blanc Brut Nature Reserve 2015

• 2 x Gratis Premium-Sektverschluss

Einfach den Rabattcode: Sncard2018 online auf www.schlumberger.at eingeben.

