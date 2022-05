Die 17. Auflage der Soccer Academy findet in den ersten beiden Sommerferienwochen im Juli in Hallein statt. Freut euch auf zwei erlebnisreiche und spannende Fußball-Camp-Ferienwochen. Jetzt noch schnell anmelden und SN-Card-Vorteil für Sport- & Englisch-Spaß sichern!

Mit den aktuellen sommerlichen Temperaturen fiebern wir gemeinsam mit vielen Kids der heurigen Soccer Academy entgegen. Alle fußball- und sportbegeisterten Mädels und Jungs zwischen 8 und 15 Jahren, die mit uns eine Woche voller Spaß und Action verbringen wollen, sind herzlich eingeladen. Zudem haben wir - genauso wie im letzten Jahr - zusätzlich für alle tennisbegeisterten Kinder gute Nachrichten. Gemeinsam mit der LTA Tennis Academy findet zeitgleich am benachbarten Tennisplatz ebenfalls ein Feriencamp statt (Basistraining und Rahmenprogramm wie bei der Soccer Academy).

Organisationschef Roland Kurz: "Uns ist vor allem eine sehr breite Grundausbildung wichtig. Das beinhaltet allgemeine Aufwärmübungen sowie Stabilisations- und Koordinationsübungen. So kann langfristig auch vielen Verletzungen beim Sport vorgebeugt werden. In den Vereinen ist dafür oftmals zu wenig Zeit." Die zweite Säule neben dem Sportprogramm Fußball/Tennis bildet der Englischunterricht. In zwei Einheiten pro Tag werden gemeinsam mit Englischlehrern Grammatik, Vokabular sowie Hör- und Leseverständnisübungen aus der Schule wiederholt - natürlich alles in schulstufengerechten Kleingruppen.

Side-Events

Zahlreiche spannende Aktivitäten wie zum Beispiel Soccer-Golf, Moped-Schnupper-Stunde, Geschicklichkeitsspiele, sowie Turniere (Tischtennis, Tischfußball und Billard) dienen als willkommener Ausgleich zum teils anstrengenden Sportprogramm und tragen zudem zur aktiven Regeneration und zum Teambuilding bei.

So wohnen die Kids

Die Soccer-Kids werden im Landesberufsschülerheim Hallein in modern ausgestatteten Mehrbettzimmern untergebracht. Die Anlage verfügt zudem über eine Sportanlage mit Beachvolleyball-, Hart- und Rasenplatz, Sporthalle, Internet, Tischtennis, Tischfußball, Billard und vieles mehr.

Der Tagesablauf

Bei viel Sport und Bewegung ist die richtige Ernährung das A und O, um optimale Leistung und möglichst gute Regeneration zu gewährleisten. Bei allen Mahlzeiten wird daher auf eine besonders ausgewogene Ernährung geachtet. Pünktlich um 9 Uhr startet das Training auf der Sportanlage Hallein-Gamp. In den Pausen dienen kleine Snacks (Riegel, Obst und Eis) als willkommene Stärkung.

Alle fußball- und sportbegeisterten Mädels und Jungs im Alter von 8 bis 15 Jahren sind bei der Soccer Academy ganz herzlich willkommen. Schnell informieren und anmelden - die Teilnehmeranzahl ist limitiert.

Camp I: 10. - 15. Juli 2022

Camp II: 17. - 22. Juli 2022

Teilnahmepaket:

5 Übernachtungen im Landesberufsschülerheim

Verpflegung all-inclusive

Fußball-Trainingseinheiten - Sportmotorik & Koordinationstraining

2 Stunden täglich Englischunterricht

Fußball-Regelkunde

Alle Side-Events (Rahmenprogramm)

Betreuung von professionellen Trainern, Sportwissenschaftlern/Pädagogen - Shuttleservice (zu den Programmpunkten)

Soccer-Academy-Geschenk



SN-Card-Vorteil:

Mit Ihrer SN-Card bezahlen Sie nur 375 Euro statt 425 Euro pro Person (regulär).

OHNE Übernachtung, Frühstück & Abendessen: 275 Euro pro Person (limitierte Plätze).

Es sind noch wenige Plätze verfügbar. Jetzt noch schnell anmelden unter: www.socceracademy.at

Mehr Infos & Anmeldung:

Kontaktdaten:

nmc GmbH

Felix-Dahn-Straße 1a

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 6356530

E-Mail: office@nmc.ac

www.socceracademy.at

Über die SN-Card