Mozarts Gesangsstars: Besuchen Sie noch bis zum 11. September die Sonderausstellung im Mozart-Wohnhaus. Lernen Sie die Mozarts in Salzburg kennen und erfahren Sie mehr über die Musikerfamilie. Am 3. September wird eine Führung angeboten!

Mozarts große Liebe galt der Oper! In einem Brief an seinen Vater Leopold hielt Wolfang Amadé einmal fest: "...Ich liebe daß die aria einem sänger so accurat angemessen sey, wie ein gutgemachts kleid..."

Mozarts Reisen durch Europa verschafften ihm Gelegenheit, die Gesangsstars seiner Zeit auf den wichtigen Bühnen der damaligen Opernwelt zu erleben und für viele von ihnen auch zu komponieren. Wer aber waren die Künstler, die die unsterblichen Opernrollen eines Idomeneo, einer Susanna, eines Don Giovanni oder einer Königin der Nacht bei ihrer Premiere verkörperten?

Die kleine, feine Ausstellung "Mozarts Gesangsstars" stellt viele von Mozarts berühmten Sängern vor. Porträts, Musikautographe, originale Briefe und Textbücher geben einen seltenen Einblick in Wolfgang Amadés besondere und sehr persönliche Arbeitsbeziehung zu seinen Interpreten.



Die Sonderschau ist noch bis zum 11. September im Mozart-Wohnhaus zu sehen, am 3. September um 15 Uhr wird eine Führung angeboten.

Anmeldung für die Führung per Mail unter: museum.service@mozarteum.at

Kontakt:

Mozart-Wohnhaus

Makartplatz 8

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 42 27 40

