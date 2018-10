Spannende Heimspiele der BBU-Salzburg

Die Basketball-Union Salzburg (BBU) bietet allen sportbegeisterten SN-Card-Inhabern Dauervorteile für die komplette Saison.

Dieses Jahr erwarten die Salzburger-Fans mindestens zehn Heimspiele der schnellsten Hallenballsportart in der Sporthalle Alpenstraße (ein Heimspiel wird in Wels gespielt) bei familienfreundlicher und positiver Atmosphäre. "Wenn vollständig und mit richtiger Einstellung fokussiert im Spiel kann die BBU dieses Jahr gegen jede Mannschaft in der Liga eine gute Figur abgeben. Spannende Spiele und gute Stimmung stehen uns bevor. Wir sind bereit und freuen uns auf die anstehende Saison!" so Vorstandsmitglied Duško Stojaković.

Tickets, Termine und weitere Infos unter www.bbu-salzburg.at.

Damit die "langen Kerle" der BBU optimal durch ihre Fans unterstützt werden können, bietet die BBU-Salzburg folgende Vorteile an:

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Saisonkarte regulär nur um EUR 30 statt EUR 40 (Ermäßigt nur um EUR 10).

Für Tickets an der Abendkasse gilt ein 1+1-gratis-Vorteil auf Einzeltickets, über die komplette Saison (das jeweils gleichwertige bzw. günstigere Ticket ist dabei gratis).

