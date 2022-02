Freuen Sie sich auf einen vergünstigen Familienskitag am Sonntag, 6. März, in der Skiregion Monte Popolo. Für nur 63,50 Euro fahren Familien (2 Erwachsene plus max. 2 Kinder bis 18 Jahre) an diesem Tag besonders günstig Ski. Jetzt anmelden!

Die "Salzburger Nachrichten" und das Netzwerk Winter starteten gemeinsam mit einigen Skigebieten und UNIQA eine Aktion für Familien mit Kindern. Jeweils an Sams- oder Sonntagen wird Skifahren für Familien im Winter 2021/22 besonders attraktiv und günstig. Einen Shuttledienst per Bus gibt's auf Wunsch noch kostenlos dazu! Der vierte Familienskitag in dieser Saison findet am Sonntag, 6. März, auf dem monte popolo in Eben statt. Das Skigebiet monte popolo ist speziell auf Kinder ausgerichtet. Hier gibt's vier Liftanlagen, darunter eine moderne 6er-Sesselbahn mit Kindersicherheitsbügel und Wetterschutzhaube - auch ein Funpark wird angeboten. Mehr Infos: www.snow-space.com SN-Card-Vorteil:

Für nur 63,50 Euro fahren Familien (2 Erwachsene plus maximal 2 Kinder bis 15 Jahre) besonders günstig Ski. Auch der Transfer von Salzburg ins Skigebiet und zurück ist inkludiert (bitte beim Kauf des Vouchers angeben), eine individuelle Anreise ins Skigebiet ist ebenfalls möglich. Hier geht's zur Anmeldung mit Bustransfer Hier geht's zur Anmeldung mit Selbstanreise

