Freuen Sie sich auf einen vergünstigen Familienskitag am Samstag, 15. Jänner, in Werfenweng. Für nur 66 Euro fahren Familien (2 Erwachsene plus max. 2 Kinder bis 18 Jahre) an diesem Tag besonders günstig Ski.

SN/skigebiet werfenweng/christian schartner Ein herrliches Skivergnügen erwarten Familien in Werfenweng.

Die "Salzburger Nachrichten" und das Netzwerk Winter starten gemeinsam mit einigen Skigebieten und UNIQA eine Aktion für Familien mit Kindern. Jeweils an Samstagen im Jänner, Februar und März wird das Skifahren für Familien besonders attraktiv und günstig. Einen Shuttledienst per Bus gibt's auf Wunsch noch kostenlos dazu! Der erste Familienskitag startet am Samstag, dem 15. Jänner, in Werfenweng. Das Skigebiet Werfenweng lässt keine Wünsche offen. Abwechslungsreiche Pisten, atemberaubendes Panorama, ausreichend Liftanlagen, ein Kids-Snowpark und urige Hütten für den gemütlichen Einkehrschwung zwischendurch.

Mehr Infos: www.bergbahnen-werfenweng.com

Für nur 66 Euro fahren Familien (2 Erwachsene plus maximal 2 Kinder bis 18 Jahre) besonders günstig Ski. Auch der Transfer von Salzburg ins Skigebiet und zurück ist inkludiert (bitte beim Kauf des Vouchers angeben), eine individuelle Anreise nach Werfenweng ist natürlich ebenfalls möglich. Hier geht's zur Anmeldung mit Bustransfer Hier geht's zur Anmeldung mit Selbstanreise

