Top-Familienskigebiet im Pinzgau

Genießen Sie die imposante Naturkulisse der über 3.000 m hohen Berge inmitten des Nationalparks Hohe Tauern: Die Weißsee Gletscherwelt in Uttendorf ist familienfreundlich und bietet "hochalpines Flair" - mit dem besten Naturschnee.

Die Weißsee Gletscherwelt in Uttendorf im Pinzgau ist ein außergewöhnliches Höhenskigebiet im Salzburger Land.

Bestens präparierte Pisten aller Schwierigkeitsgrade und kilometerlange, unberührte Tiefschneehänge sowie Variantenabfahrten lassen die Herzen begeisterter Wintersportler höher schlagen.

Skifahrer, Freerider, Tourengeher, Eiskletterer, Schneeschuhwanderer und Naturliebhaber finden bei uns in der hochalpinen Bergwelt zahlreiche Möglichkeiten. Ein besonderes Highlight ist das einzigartige Berghotel Rudolfshütte auf 2.315 m!

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf alle Tarife.

Besonderer Hit: 2 Kinder unter 12 Jahre sind in Begleitung von zwei Erwachsenen sogar gratis! So kostet etwa ein Tag Skifahren für Eltern mit 2 Kindern nur 61 Euro (bei Vorlage der SN-Card an der Liftkassa).



Aktion gültig bis zum Saisonende (22. April 2018).

Winter-Betriebszeiten: 08.12.2017 - 22.04.2018, täglich 9.00-16.15 Uhr.

Infos:

Weißsee Gletscherwelt

Stubach 90

5723 Uttendorf

Telefon: +43 6563 / 20 150

www.weissee.at

(SN)