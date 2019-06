Trials World Cup am Residenzplatz

Atemberaubende Sprünge, Fahrradbalance vom Feinsten und Spannung pur: All das erwartet Actionfans beim UCI Trials World Cup, der vom Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli, am Residenzplatz in Salzburg stattfindet.

SN/josef ramsl - org. uci trials world cup BeimTrialsWorld Cup amResidenzplatzmüssen die Teilnehmer diverseHindernisse überwinden.