Wien-Erlebnis: Gutscheinaktion

Entdecken Sie Wien auf einer einzigartigen Zeitreise, bei der sich die Geschichte der Stadt vor Ihren Augen entfaltet. Mit atemberaubenden 3D-Animationen, gepaart mit Geschichten und Anekdoten, die selbst Wiener:innen nicht kennen, sind Sie im Geschehen mittendrin und erleben die Vergangenheit der Stadt wie noch nie zuvor.

Entdecken Sie das UNESCO Weltkulturerbe, die historische Innenstadt von Wien und die spannende Geschichte von Belagerungen, Pest, Krieg und Frieden. Die individuell erstellten 360-Grad 3D Animationen in Virtual Reality erwecken Geschichte in einer noch nie dagewesenen Art zum Leben. Zwischen den einzelnen Stationen hilft der Audioguide, die Zusammenhänge zwischen den historischen Ereignissen zu verbinden. Es werden Führungen in Deutsch und Englisch angeboten.

SN-Card-Vorteil:

Buchen Sie Ihre VR-Tours-Gutscheine online unter www.vrtoursvienna.com mit dem Rabattcode SN20 und Sie erhalten 20% Rabatt.

Der Gutschein kann für eine Tour nach Wahl - auch zu einem späteren Zeitpunkt - eingelöst werden. Aktion gültig bis 25. April 2023.

Kontakt & Infos:

VR Tours GmbH

Johannesgasse 21

1010 Wien

Telefon: +43 660 / 84 666 78 (Dienstag - Freitag: 10-14 Uhr)

E-Mail: info@vrtoursvienna.com

www.vrtoursvienna.com