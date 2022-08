Das hochalpine Bergsommer-Erlebnis für die ganze Familie inmitten des Nationalparks Hohe Tauern: Die Natur genießen, abschalten und rauf auf die Berge zum 1+1-gratis-Ticketpreis auf die Berg- und Talfahrt (bis 18. September)!

Die Weißsee Gletscherwelt in Uttendorf im Salzburger Land präsentiert sich im Sommer als imposantes Ausflugsziel für Spaziergänger, Wanderer und Bergprofis. Umrahmt von der beeindruckenden Natur kann man den Tag in vollen Zügen genießen.

Es eröffnet sich für Jedermann eine hochalpine Ferienwelt inmitten der Berge, Seen und Gletscher. Genießen Sie die imposante Naturkulisse der über 3.000 m hohen Berge inmitten des Nationalparks Hohe Tauern.

Ein einzigartiges Erholungsgebiet zum Wandern, Klettern und Naturgenießen. Spaziergänger, Sonnengenießer, Wanderer und Alpinisten entdecken eine hochalpine Ferienwelt, die zu unvergesslichen Touren in allen Schwierigkeitsgraden lädt.

Unser besonderer Tipp:

Erlebnisausstellungen an der Bergstation

- "Gletscher-Klima-Wetter"

- "Die Rudolfshütte - vom kleinen Schutzhaus zum Berghotel"

Sommerbetrieb: bis 2. Oktober 2022, täglich: 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

"2 für 1"-Ticket für Berg- und Talfahrt - Sie bezahlen mit Ihrer SN-Card für zwei Personen nur 29 Euro statt 58 Euro (gültig von 19. August bis 18. September 2022).

Familienhit: 2 Kinder unter 12 Jahren sind in Begleitung der Eltern frei!

Kontakt & Infos:

Weißsee Gletscherwelt

Stubach 90

5723 Uttendorf

Tel.: +43 6563 / 20 150

E-Mail: info@weissee.at

www.weissee.at

