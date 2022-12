Zwischen Gletscher, Berg und See: Erleben Sie ein exklusives Wintersport- und Inspirationswochenende mit Felix Gottwald in Zell am See-Kaprun (19. bis 21. Jänner 2023). Neben den sportlichen Einheiten bleibt auch Zeit für Regeneration und Entspannung in einem der größten Wellnessressorts Österreichs, dem TAUERN SPA Zell am See-Kaprun.

Bewegung ist für Österreichs erfolgreichsten Olympiaathleten aller Zeiten das A und O eines gesunden Lebensstiles, zu welchem er auch im Rahmen seiner Vorträge und Unternehmenstrainings die Teilnehmer:innen einlädt. Gottwalds Hingabe für Bewegung, aber auch seine Erfahrungen aus dem Spitzensport, aus den Gesundheitswissenschaften und aus seiner Arbeit als Trainer und Coach für mentale, physische und emotionale Kompetenz gibt er auf authentische und inspirierende Art weiter. Und so steht auch das "Wintersport-Camp 2023" von 19. bis 22. Jänner 2023 in Zell am See-Kaprun ganz im Zeichen des bewussten Genusses und der achtsamen Bewegung. Neben den sportlichen Einheiten bleibt auch Zeit für Regeneration und Entspannung in einem der größten Wellnessressorts Österreichs, dem TAUERN SPA Zell am See-Kaprun.



Inklusivleistungen "Wintersport-Camp 2023" • 3 Übernachtungen im 4*S Resort TAUERN SPA Zell am See-Kaprun von 19. bis 21. Jänner 2023

• Verpflegung: Verwöhn-Halbpension (Frühstück und Abendessen)

• 2 Tage mit Felix Gottwald laut Programm

• 1 x Mittagessen im TAUERN SPA

• 1 x Mittagessen auf der Skihütte

• Eintritt in die SPA Wasser- & Saunawelt auch am Abreisetag Preis: ab 790 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Teilnehmerbegrenzung: 15 Personen. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 100 Euro Ermäßigung auf das Package. Buchungen mit dem Stichwort "SN-Card": Tel.: +43 6547 / 2040-0 bzw. E-Mail: office@tauernspakaprun.com



