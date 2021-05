Ihre Kreationen werden mit viel Inspiration und Liebe in einem Goldschmiede Atelier in Wien gefertigt. Jedes einzelne Stück ist wertvoll und besonders. Lassen Sie sich im Geschäft in der rechten Altstadt (vis à vis vom Hotel Sacher) inspirieren!

Ihre Kreationen gibt es in Roségold, Weißgold bzw. Gelbgold mit Diamanten. Bis ein Schmuckstück hier im Geschäft in Salzburg präsentiert wird, gehen viele Arbeitsschritte voraus. Zuallererst ist eine Idee, dann wird mit der Designerin die Umsetzung besprochen. Und erst dann werden die Schmuckstücke in kunstvoller Handarbeit im Wiener Atelier vom Meister persönlich gefertigt.

Viele ihrer Schmuckstücke haben einen persönlichen Bezug auf Brigitte Helms Leben. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% auf ihren Einkauf bis 30. Juni 2021 und einen 2-Euro-Bonus für die Parkgaragengebühr. Infos & Kontakt:

Brigitte Helm - Fine Jewellery

Schwarzstraße 18

5020 Salzburg

Tel.: +43 664 / 3939095

www.brigitte-helm.at Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 11 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 17 Uhr