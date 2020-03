Ein umfangreiches Sortiment erwartet Sie im Braushop der Stiegl Brauwelt. Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsprodukte!

Guter Geschmack und Topqualität. Werte, die Stiegl in einer jahrhundertelangen Tradition kultiviert hat. Die Markenwelt ist umfassend und beschreibt einen bestimmten Lifestyle: Genuss, Lebensfreude und Individualität. Der Stiegl-Genießer bekennt sich gerne zu seinem Gusto und zeigt das nicht nur in der Wahl seines Getränks, sondern auch über sein Auftreten, seine Lebensart. Er ist qualitätsbewusst und hat einen ausgeprägten Sinn für das Gute. Was könnte diese Lebensart besser ausdrücken als ausgewählte Textilien, passende Merchandising-Artikel und exklusive Accessoires? Man muss kein Biertrinker sein, um sich für die Lifestyle-Welt von Stiegl zu begeistern. Die gesamte Stiegl-Merchandising-Kollektion ist im hauseigenen Shop in der Stiegl-Brauwelt in Salzburg zu kaufen.

SN-Card-Vorteil:

Mit der SN-Card erhalten Sie beim Einkauf eines 6er-Kartons Stiegl-Becher 0,3 l im Braushop der Stiegl-Brauwelt einen zweiten kostenlos dazu.

Aktion gültig bis zum 14. April 2020.

Infos & Kontakt:

Stiegl Shop

Bräuhausstraße 9

5020 Salzburg

Tel.: +43 (0) 50 / 1492 1493

www.stiegl-shop.at

