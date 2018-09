Bis 31. Oktober erhalten SN-Card-Inhaber 20% Rabatt auf ein nicht reduziertes Lieblingsteil im Modepark Röther, ZIB Salzburg.

Seit über 40 Jahren Ihr Partner in Sachen Mode.

Im Modepark Röther gelten nach 40 Jahren nach wie vor dieselben Werte - Kundenzufriedenheit wird hier ganz groß geschrieben. Mit 38 Filialen in Deutschland und 3 in Österreich ist das Unternehmen die Topadresse, wenn es um Mode, Schuhe und Accessoires geht.

In Salzburg präsentiert der Modepark Röther auf großzügigen und modern gestalteten Flächen die neuesten Trends der angesagtesten Modemarken der Damen-, Herren- und Kinder-bekleidung sowie Schuhe, Wäsche und Accessoires. Das Sortiment ist so vielseitig wie seine Käufer und reicht von den aktuellen Modetrends der Topmarken bis hin zu einer Vielfalt an klassischer, zeitloser Mode.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bis 31. Oktober 20% Rabatt auf ein nicht reduziertes Lieblingsteil.

Der Vorteil ist nur bei Abgabe des Gutscheins und Vorweisen der SN-Card gültig. Nicht mit anderen Aktionen, Rabatten und der MODEPARK RÖTHER Kundenkarte kombinierbar.

Hier Gutschein downloaden

Infos & Kontakt:

ZIB Modepark Röther

Fürbergstraße 18

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 64 108 70

www.modepark.at

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN