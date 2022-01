Das österreichische Start-Up SooNice Sunnies bringt die ersten in Europa produzierten Sonnenbrillen auf den Markt, die speziell für die Anforderungen und Bedürfnisse von Kindern entwickelt wurden.

Die hochwertigen Vollrandbrillen garantieren durch kratzfeste Brillengläser und neu konzipierte Seitenklappen vollwertigen Schutz der empfindlichen Kinderaugen vor UV-Strahlen. Die Kindersonnenbrillen bestehen aus dem leichten und nachhaltigen Recycling-Material ECONYL®-Nylon und werden von zwei Familienvätern in Mailand handgefertigt.

Kinder sind oft und gerne im Freien unterwegs. In allen vier Jahreszeiten brauchen sie besonders sorgsamen und garantierten Schutz vor starker Sonneneinstrahlung! Während der Schutz der empfindlichen Haut mit speziellen Sonnencremes inzwischen selbstverständlich ist, wird der Schutz der sensiblen Kinderaugen mit einer hochwertigen Sonnenbrille leider immer noch vernachlässigt.

Erhöhter UV-Schutz für Kinderaugen!

Ein spezieller Sonnenschutz für Kinderaugen wird von Augenärzten klar empfohlen: "Ähnlich wie auf der Haut können auch Augen einen Sonnenbrand bekommen, der die Augen und das Sehvermögen langfristig schädigt. Kinderaugen sind den UV-Strahlen stärker ausgesetzt, da sie größere Pupillen als Erwachsene haben und normalerweise mehr Zeit im Freien verbringen. Daher ist es wichtig, Kinderaugen mit einer hochwertigen und auf Kinder spezialisierten Sonnenbrille zu schützen", erklärt der Augenchirurg und Oberarzt an der Augenklinik der Universität München Prof. Dr. Martin Dirisamer.



Die größeren Pupillen von Kindern nehmen im Vergleich zu jenen von Erwachsenen75 % mehr Sonnenlicht auf. Ohne ausreichenden und hochwertigen Schutz treffen die UV-Strahlen direkt auf die Kinderaugen und können deren Augenlinse und Netzhaut langfristig schädigen. Darum sind die Kindersonnenbrillen von SooNice Sunnies mit den für Kinderaugen idealen Gläsern der Kategorie 3 ausgestattet. Diese filtern UV-Strahlen mit einer Wellenlänge von bis zu 400 Nanometern (UV 400), welche UV-C, UV-B und UV-A-Strahlen einschließt und bis zu 92 Prozent des Sonnenlichts absorbiert - ein unerlässlicher und garantierter Schutz für Kinderaugen. Einen höheren Schutz bieten nur Brillengläser der Kategorie vier, welche meist bei extremen Verhältnissen im Hochgebirge, auf Gletschern oder in der Wüste Verwendung finden.

Speziell entwickelte Seitenklappen sorgen zudem dafür, dass mit den SooNice Sunnies Kindersonnenbrillen keine UV-Strahlen von der Seite auf die Kinderaugen treffen.

Leicht, flexibel und kratzfest: entwickelt für Kinder, die gerne spielen!

Kinder wollen herumtoben, spielen und ihre Kräfte messen. Eine Sonnenbrille sollte dem Bewegungsdrang der Kinder Stand halten! Zwei Erwartungen an Kindersonnenbrillen sind daher von Eltern bei der intensiven Produktrecherche am öftesten genannt worden: langlebig und leicht. Vor allem die Scharniere als Verbindungsstück zwischen Brillengestell und -bügeln, stellen bei Kinderbrillen eine Herausforderung in der Langlebigkeit dar, da Kinder diese gerne mal in die verkehrte Richtung biegen. Daher wurde mit dem italienischen Produktionspartner die Idee mit klick- und austauschbaren Bügeln von Grund auf neu konzipiert.

Die SooNice Sunnies Kindersonnenbrillen bestehen aus dem recycelten Material ECONYL®-Nylon. Abgesehen davon, dass das Material aus Plastikmüll gewonnen wird, hat ECONYL®-Nylon noch weitere große Vorteile gegenüber den Materialien anderen Kindersonnenbrillen: es ist leicht, flexibel und stabil. Somit sind die Sonnenbrillen biegsamer und angenehmer zu tragen als herkömmliche, steife Kunststoff-Sonnenbrillen - ein weiterer wichtiger Faktor für die dauerhafte Verwendung des innovativen und nachhaltigen Produkts.

Die kratzfesten Brillengläser sowie weiche Bügelenden und Nasenauflagen runden die kindgerechten Materialien der SooNice Sunnies Kindersonnenbrillen perfekt ab. Sollte dennoch einmal ein Brillenglas zerkratzen, wird dieses vom österreichischen Start-Up kostenlos ersetzt.

Aus unseren Kindern sollen gesunde und glückliche Menschen werden. Das bewegt uns mit Liebe, Herzblut und Leidenschaft, nicht zuletzt, weil wir selbst viele Kinder im direkten Umfeld auf- und heranwachsen sehen. Im turbulenten Kinderalltag braucht es sinnvolle und kindgerechte Produkte mit kompromissloser und langlebiger Qualität, deren Produktion immer in einem fairen Umgang mit Natur und Menschen steht.

Sonnenbrillen für Erwachsene gibt es in den unterschiedlichsten Designs, Farben, Formen und Qualitätsstufen wie Sand am Meer. Sonnenbrillen für Kinder sind meist nur kleinere Versionen davon. Die wenigen speziell für Kinder entwickelten und angebotenen Kindersonnenbrillen bestehen leider aus Kunststoff oder anderen umweltbelastenden Materialien.

Nicht bei uns: Die hochwertigen Sonnenbrillen von SooNice Sunnies wurden ausschließlich für Kinder konzipiert, designt und entwickelt. Und sie wurden mit Rücksicht auf unseren Planeten entworfen. Das vorwiegend verwendete Material ECONYL®-Nylon wird aus Abfällen wie Fischernetzen, Stoffresten, Teppichböden und Industrie Kunststoffen aus der ganzen Welt hergestellt und kann unbegrenzt recycelt werden, ohne jemals an Qualität zu verlieren.

So (und nur so!) stehen wir mit einem guten Gewissen hinter unserem nachhaltigen Produkt und sind überzeugt, dass wir damit Kinderherzen höherschlagen lassen und Kinderaugen bestmöglich schützen können.

