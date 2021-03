Das Furtlegg-Gut im Salzburger Land (Radstadt) bietet in seinem hauseigenen Shop ein hochwertiges Sortiment an Bio-zertifizierten Lavendel-Produkten - von Duftsackerl, Salz, Sirup, Essig, Gelee, Seifen bis hin zu Geschenkkörbe für Ostern - hier wird jeder fündig!

Am Rossbrand in Radstadt, auf 1200 Meter Seehöhe, liegt ein 300 Jahre alter, kleiner Bio-Bauernhof. Seit 2016 wird auf einem der südseitigen Steilhänge Lavendel angebaut - und das als einziger Bauernhof im gesamten Salzburger Land. Seit 2019 ist der Lavendel Bio-zertifiziert.

Dieser hochwertige Lavendel wird per Hand geerntet und veredelt die Produkte. Einzeln oder im Sortiment, wie in den Lila Osternestern, sind diese online oder per Hof-Verkauf erhältlich.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber bekommen 20% auf das gesamte Sortiment - einlösbar im Webshop mit dem Code: SN2021 oder per Selbstabholung (nach Terminvereinbarung).

Ab 40 Euro Bestellwert versandkostenfrei!

Aktion gültig bis 31. Mai 2021.

Infos & Rückfragen:

Michael Warter - Bergbauernlavendel

Roßbrandstraße 30

5550 Radstadt

Tel.: +43 664 / 2265 715

E-Mail: michael@bergbauernlavendel.at

https://Bergbauernlavendel.at

