Fellsäcke für den Kinderwagen, Stiefel, Mützen, Handschuhe, bildschöne Stierfelle für den Wohnbereich, kuschelige Betteinlagen oder traditionelle Hüttenpatsche: Der Fellhof bietet ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Fellprodukten.

Das Sortiment im Fellhof umfasst natürliche Lamm- und Stierfellprodukte, wie Haus- und Outdoorschuhe, ein umfassendes Baby-Sortiment, Gesundheitsprodukte, Interieur und Leder-Accessoires.

Wer sich für die hochwertigen Fellhof-Produkte entscheidet, erwirbt damit ein handverlesenes, langlebiges Naturprodukt von allerbester Qualität - designt von Mutter Natur.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment in den Fellhof-Shops in der Getreidegasse (Salzburg) ab 7. Oktober und in Hof bei Salzburg (Eisenstraße 1) ab sofort - ausgenommen ist bereits reduzierte Ware.

Aktion gültig bis 28. Februar 2021.

Kontakt & Infos:

Tel.: +43 6229 / 36 770 (Shop in Hof)

E-Mail: office@fellhof.com

www.fellhof.com

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN