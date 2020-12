Unter dem Motto "Glück wohnt dort, wo das Besondere zu Hause ist" führen Isabella und Alexander Chaloupka seit nunmehr fünf Jahren erfolgreich den THE LIVING STORE in der Kaigasse. Sparen Sie in der Boutique für das "Besondere" 20% Weihnachtsrabatt!

Zum Angebot gehört eine eigene Einrahmungswerkstatt, in der Bilder und Spiegel nach Maß gerahmt werden. Weiters wird eine besondere Auswahl an Dekorbildern und Accessoires für Ihr Zuhause angeboten. Ausgefallene Designartikel, individuelle Geschenkideen und Postkarten runden das Sortiment ab. Infos & Kontakt:

The Living Store

Kaigasse 36-38

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 621404

E-Mail: office@thelivingstore.at

www.thelivingstore.at ÖFFNUNGSZEITEN (ab 7. Dezember)

Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

Samstag: 10.00 - 17.00 Uhr

Adventsamstage: 10.00-18.00 Uhr SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten exklusive 20% Rabatt auf alle Weihnachtsartikel sowie 10% Rabatt auf Bildereinrahmungen und das restliche Sortiment. Aktion gültig bis 9. Jänner 2021.