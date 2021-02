In ihrem neuen Buch "Der will nur spielen" beschreibt Tierärztin und SN-Kolumnistin Tanja Warter anschaulich und unterhaltsam, was Hunde sich von uns wünschen, damit sie glücklich, entspannt und friedlich mit uns zusammenleben können.

Ein Hund bereichert unseren Alltag wie kaum ein anderes Tier. Veterinärmedizinerin und SN-Kolumnistin Tanja Warter hat ein Buch publiziert, bei dem sich alles rund um den Hund dreht: Von der Überlegung, sich einen Hund anzuschaffen, was man beachten muss, wie Hunde ticken, woher man einen Hund bekommen kann (Vor- und Nachteile) und wie man gut und sicher in das Leben mit Hund startet - all das finden Sie im neuen Buch "Der will nur spielen" (Eigenverlag). Ein Muss für alle, die Hunde lieben und mit ihnen leben!

Tanja Warter

E-Mail: info@docwarter.com

Tel.: +43 664 / 918 6180

