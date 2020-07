"SOFAKLUB" ist auf den wichtigsten Interieur- und Einrichtungsmessen vertreten.

Noch bis Ende Juli bietet sich im Pop-up-Store in der Imbergstraße in Salzburg nun die einmalige Gelegenheit ein maßgeschneidertes Sofa zu Top-Preisen zu erwerben. Das Besondere dabei ist, dass die Polstergruppen in 10 cm Schritten genau angepasst werden können. Ganz egal ob rustikal oder modern - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei und was nicht passt, wird passend gemacht.

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber erhalten 30 Prozent Rabatt - gültig nur im Juli 2020 auf alle handgefertigten Artikel.

Infos & Kontakt:

Imbergstraße 51 - 55

5020 Salzburg

Mo. - Sa.: 9 - 18 Uhr

www.sofa-klub.com/salzburg

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN