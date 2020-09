Der Winter naht und das Lager wird für die nächste Paddel-Saison geräumt. Kommt vorbei und sichert euch schnell eines der Indiana Inflatable Stand Up Paddling Boards in der Segelschule Weisse Taube in Mondsee!

Der Seegasthof und die Segelschule Weisse Taube, idyllisch am Mondsee (Schwarzindien) gelegen, sind ihre ersten Ansprechpartner, wenn es um Stand-up-Paddling (SUP) geht. Dabei bewegen Sie sich auf dem Wasser im Stehen auf einem langen Surfbrett mit einem Paddel fort. Die Trendsportart macht vor allem Spaß und ist zugleich eine besondere Herausforderung! SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 40% Rabatt auf SUP-Testboards in der Segelschule Weisse Taube (solange der Vorrat reicht und bei Vorlage der SN-Card). Alle Boards sind gebraucht, aber in einem Top-Zustand. Die Boards werden inklusive Rucksack, Pumpe, Repair Kit und Finne verkauft.

Das Paddel kann extra oder im Package mit Board gekauft werden. Manche Paddel sind NEU. Infos & Terminvereinbarung:

Seegasthof und Segelschule Weisse Taube

Johannes Szarzinsky

Schwarzindien 69

5310 Mondsee

Tel.: +43 660 / 6663733

Mail: sup@weissetaube-mondsee.at

www.weissetaube-mondsee.at

