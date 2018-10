Exklusive Autoreinigung

Genießen Sie mit Ihrer SN-Card den einmaligen Vorteil einer exklusiven Autoreinigung bei "Ihr Autoputzmeister" in Salzburg Maxglan

Die Firma "Ihr Autoputzmeister Service GmbH" betreibt seit Oktober 2017 einen neuen Standort in Salzburg, Rochusgasse 19. Mit Niederlassungen in Graz, Wien, Braunau, Innsbruck und nun Salzburg, stellt sie mit über 30-jähriger Erfahrung in der Autoaufbereitung ihr Können ständig unter Beweis.

Die "Ihr Autoputzmeister Service GmbH" ist auch der erste zertifizierte Autoaufbereiter Österreichs.

SN-Card-Vorteil:

Ab 2.11. erhalten SN-Card-Inhaber 20% Rabatt auf eine Autoreinigung. Der Vorteil ist einmalig bei Abgabe des Gutscheins und Vorweisen der SN-Card bis 31.Dezember 2018 gültig.

Infos/Kontakt:

Tel.: +43 662 /821460

Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten.

www.autoputzmeister.at

Hier Gutschein downloaden

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN