Bestellen Sie das neue Kinderbuch "Luisa & Okira" aus dem Biosphärenpark Lungau. Gewinnen Sie mit etwas Glück auch ein Meet & Greet mit Luisa & Okira und erleben Sie eine genussvolle Auszeit und bodenständige Haubenküche voller Phantasie im Restaurant Mesnerhaus.

Das Kinderbuch von Hannes Perner eignet sich ideal für Mädchen & Buben im Kindergarten- und Volksschulalter. Aber auch für kleinere Kinder zum Vorlesen. Begleitet Luisa in der Episode "Heiße Spur in der Hofstallgasse". Die Geschichte über Luisa und ihr Pferd Okira spielt in den Orten Mariapfarr und St. Margarethen. Ein paar Buben aus der Schule spielen Luisa einen ganz gemeinen Streich. Die einzigartigen Illustrationen aus der Lungauer Bergwelt stammen von Victoria Eßl aus Mauterndorf. Am Ende des Buches warten auch Rätsel auf die Kids - es ist damit auch das ideale Weihnachtsgeschenk!

SN-Card-Vorteil:

Das Buch kostet 19,90 Euro. Für SN-Card-Inhaber ist der Versand kostenlos. Außerdem wird das Buch signiert. Umfang: 48 Seiten.

Buchbestellungen mit dem Stichwort "SN-Card" per Mail: kinderbuch.lungau@gmx.at

Kontakt: Hannes Perner - Tel.: +43 664 / 48 69 034

Unter allen Buchbestellungen (bis 17. Dezember 2021) wird ein exklusives "meet & greet" mit Luisa & Okira inklusive einer Übernachtung in einem neuen Zimmer des 4-Hauben-Lokals Mesnerhaus in Mauterndorf verlost - gültig für zwei Erwachsene und ein Kind in der Nebensaison. Auf die Gewinnerfamilie wartet außerdem ein Überraschungs-Menü am Abend plus Frühstück.

