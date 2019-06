Am Freitag, 28. Juni (13 bis 22 Uhr), und am Samstag, 29. Juni (9 bis 22 Uhr), lädt die Firma Bayerwald Jagd & Forst mit Sitz in St. Michael im Lungau zur Eröffnung und - auf über 800 m² Ausstellungsfläche - zu einer großen Hausmesse.

Die Firma Bayerwald Jagd & Forst mit Sitz in St. Michael im Lungau wird seit der Übernahme von Ex-Skistar Fritz Strobl und den Brüdern Rupert und Sepp Prommegger geführt. Besucher dürfen sich unter anderem auf folgende Programmpunkte und Aktionen freuen: Schießkino für Jung und Alt, Kinderprogramm, Bewirtung und Kulinarik, regionale Spezialitäten, Autogrammstunde mit Ski-Olympiasieger Fritz Strobl, Produktvorführungen, Nachtsicht-/Wärmebildpräsentation, Hubschrauberflüge mit Thomas Morgenstern (Samstag: 13 bis 18 Uhr) und viele Rabatte.

Außerdem gibt es eine Tombola mit tollen Preisen im Gesamtwert von über 15.000 Euro. Eröffnung & Hausmesse

Bayerwald Jagd & Forst

Gewerbestraße 471, 5582 St. Michael im Lungau

Freitag, 28. Juni 2019 - 13 bis 22 Uhr

Samstag, 29. Juni 2019 - 9 bis 22 Uhr SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen Gratis-Gutschein für 1 Bier (0,3 l) "Wochtabier" & 1 Wildleberkäsesemmel - bei Vorlage der SN-Card beim Eingang der neuen Zentrale. Flyer Download Infos:

Tel.: +43 (0) 5 / 0270500

www.bayerwald-jagd.com

