Das Final Sale Weekend steht im Designer Outlet Salzburg vor der Tür! Entdecken Sie am 2. & 3. August die besten SALE Angebote der Saison und sparen Sie bis zu 50% auf den Outletpreis. Von Must-Have-Accessoires bis hin zu Urlaubs-Essentials - wofür schlägt Ihr Herz?

Das Designer Outlet Salzburg kündigt pünktlich zum Sommer neue Shophighlights an. Mit der Top-Brand Odlo, welche am 2. August eröffnet, erweitert das Center seine Sportkompetenz und holt einen Experten im Bereich funktioneller Premium Sportbekleidung nach Salzburg. Als Markt- und Technologieführer mit fast 70 Jahren Erfahrung hat sich Odlo verpflichtet, die beste funktionelle Sportbekleidung für Menschen herzustellen, die Bewegung lieben - bei jedem Wetter und jeder Intensität. Odlo sorgt für Wohlbefinden und steht für hohe Ansprüche an Funktion, Tragkomfort und Qualität.

Brandneu mit Eröffnung im Spätsommer ist auch der Shop von Petrol Industries Jeans, welcher mit Urban-Streetstyle Fashion überzeugt. Die international erfolgreiche Marke bietet Besuchern ein breites Sortiment an Hosen, Jeans, Pullover und Shirts sowie Strick- und Sweatmodelle, Accessoires und Jacken.

Der Juli wird actionreich: Wer auf der Suche nach heißen Rennen und coolen Drifts ist, der ist im Designer Outlet Salzburg genau richtig.

Mit der Eröffnung des ersten Carrera Pop-up-Stores seit 8. Juli begegnen sich kleine und große Rennfahrer auf der Autorennbahn und treten zu einem Duell an. Ein Spielespaß für alle Altersklassen!

All das und noch viele weitere Shops wie Intersport Bründl, Guess, Nike, Diesel, Converse, Escada, Marc Cain etc. begeistern am 2. und 3. August beim Final Sale Weekend mit tollen Angeboten bis zu minus 50 Prozent auf den Outletpreis, damit wartet auf modebegeisterte Besucher ein tolles Shoppingvergnügen. Während Eltern nach den neuesten Modetrends Ausschau halten, können sich Kinder im Shop von Ravensburger durch die neuesten Spiele und Puzzles schmökern. Auch mit erweitertem Kidsentertainment im Indoor Spielplatz von Dinoland mit neuem Still- und Wickelraum sowie dem Planet Fun für ältere Kids, die sich beim Tischtennis austoben wollen, kommt der Spaß nicht zu kurz.

Nähere Informationen finden Sie auf www.designeroutletsalzburg.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bei Vorlage ihrer SN-Card am Info-Schalter im Designer Outlet Salzburg eine gratis VIP-Münze. Diese ist bei "mama's deli" gegen ein Glas Prosecco oder 1 x 0,3 l Bier einlösbar. Aktion gültig nur am Final Sale Weekend (2. & 3. August 2019).

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN