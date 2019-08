Der Countdown läuft: Am 22. August heißt es ausgiebig shoppen bis 21 Uhr beim großen Sommer Late Night Shopping im McArthurGlen Designer Outlet Salzburg!

Dieses Highlight sollten Trendsetter auf keinen Fall verpassen: Neben attraktiven Angeboten bis zu minus 80 Prozent auf begehrte internationale Luxus-, Lifestyle- und Designermarken wie Coach, Escada, Marc Cain, Intersport Bründl, Nike und viele mehr sowie der ab August brandneue Shop von Sportexperte Odlo sorgt vor allem das abwechslungsreiche Programm für ein besonderes Highlight in der heißen Jahreszeit.



Rahmenprogramm für die perfekte Beach-Party

Am Strand Sonne tanken, kühle Cocktails genießen oder gemütliches Grillen mit Freunden - der Sommer hat einiges zu bieten. So auch das Designer Outlet Salzburg, das an diesem Tag die schönsten Sommermomente bündelt und im sommerlichen Look erstrahlt - Deko Highlights, die gemütliche Summer Lounge und vieles mehr erinnern dabei an eine aufregende Urlaubsreise am Meer. Damit Fashionistas auch an heißen Sommertagen top gestylt sind, kreiert Make-up Stylistin und Schönheitsberaterin Kristina Schwindt im Handumdrehen den perfekten Look. "Mr. Gentle Sax" alias Willi Streb samt Freunden sorgt mit rhythmischem Beat für Inselfeeling pur, und auch für die kleinen Besucher kommt der Spaß im Dinoland nicht zu kurz. Für eine schnelle Abkühlung zwischendurch können Shoppingfreunde dem Eisstand von ICEZEIT einen Besuch abstatten.



Nähere Informationen finden Sie hier.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bei Vorlage ihrer SN-Card am Info-Schalter im Designer Outlet Salzburg eine gratis VIP-Münze. Diese ist bei "mama's deli" gegen ein Glas Prosecco oder 1 x 0,3 l Bier einlösbar. Aktion gültig nur am Donnerstag, 22. August 2019.



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN