Passbild-Aktion bei KÜCHER

Bis 6. Oktober können SN-Card-Inhaber bei KÜCHER digitale Welt in Salzburg Passbilder zum ermäßigten Preis anfertigen lassen - sofort zum Mitnehmen und ohne Terminvereinbarung!

Lassen Sie Ihre Pass-, Bewerbungs- und Ausweisfotos in Ihrer Kücher Filiale professionell anfertigen, denn insbesondere bei einem Passbild gibt es einige behördliche Kriterien zu beachten. Wir kennen die Vorgaben und bieten Ihnen stets eine Auswahl von Aufnahmen an, damit Sie selbst entscheiden können welches Foto in Zukunft Ihren Pass, die Bewerbung oder den Ausweis ziert.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bei KÜCHER Digitale Welt in Salzburg Passbilder um nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Der Vorteil ist nur bei Vorlage der SN-Card sowie Abgabe des Gutscheins bis 6. Oktober 2018 gültig.

Hier Gutschein downloaden

Infos & Kontakt:

KÜCHER Digitale Welt

Innsbrucker Bundesstraße 73

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 434222

bzw.

Vogelweiderstraße 66

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 874307

www.kuecher.com

