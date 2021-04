Speziell für alle Mütter zum bevorstehenden Muttertag hat das burgenländische Weingut Höpler ein ganz besonderes Weinpaket geschnürt, mit dem sich auch sicher Ihre Mama feiern lässt!

Das Weingut Höpler liegt in einer kleinen Ortschaft am Westufer des Neusiedler Sees. Die Weingärten, eingebettet in ein Mikroklima zwischen den Südosthängen des Leithagebirges und dem wärmespendenden See, ermöglichen Traubenreife höchster Qualität.

Einen herzlichen Dank an die vielen Mütter, die den Alltag auch unter diesen widrigen Umständen meistern und die Familien zusammenhalten.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten ein 6er-Weinpaket zum Sonderpreis von 59 Euro + gratis Lieferung.

Das Paket beinhaltet folgende Weine:

• Rosé Celéstia 2020

• Grüner Veltliner 2020

• Pinot Blanc 2019

• Sauvignon Blanc 2020

• Pinot Noir 2019

• Zweigelt 2017

Bestellungen:

Tel.: +43 26 83 / 23 907 bzw. per Mail an: office@hoepler.at

Infos & Kontakt:

Weingut Höpler

Heideweg 1

7091 Breitenbrunn

www.hoepler.at

Über die SN-Card