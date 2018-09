Weber BBQ Kettle zum Vorteilspreis

Der Weber Original Store in Hallwang bei Salzburg bietet alles rund ums Grillen. Holen Sie sich mit Ihrer SN-Card einen Weber BBQ Kettle 57 cm um nur 149,- Euro inkl. Standard-Abdeckhaube und 5 kg Weber Holzkohle!

Die neue Hochburg des Grillens

Seit April 2018 können Grillfans auf über 600 Quadratmetern im neuen Weber Original Store in Hallwang bei Salzburg das gesamte Sortiment der Weber-Welt hautnah und in Aktion entdecken.

Von Räucherchips, über die Weber-Jacke, bis hin zu einer beeindruckenden Auswahl an Weber Grills und Zubehör wird der Weber Original Store Salzburg keine Wünsche offen lassen.

Ein besonderes Highlight ist die angeschlossene Weber Grill Academy Original. Hier erhalten Besucher in rund vierstündigen Kursen Tipps und Tricks rund ums Grillen. Die integrierte Event- und Seminarlocation für Firmenevents und BBQ-Dinner runden das Konzept ab.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten im Weber Original Store einen Weber BBQ Kettle 57cm inkl. Standard-Abdeckhaube und 5 kg Weber Holzkohle um nur 149,- Euro (statt 209,99).

Der Vorteil ist einmalig bei Abgabe des Gutscheins und Vorweisen der SN-Card bis 30. November 2018 gültig.

Hier Gutschein downloaden

Infos & Kontakt:

Weber Original Store

Wiener Bundesstraße 61A

5300 Hallwang

Tel.: +43 662 / 424761

www.meingrillshop.at

Quelle: SN