Gala-Frühlingskonzert "The Best of Franz"

Die Konzertvorbereitungen für das Galakonzert im Großen Festspielhaus laufen auf Hochtouren, denn schon bald wird Kapellmeister Franz Milacher die musikalische Leitung der Postmusik Salzburg an seinen Nachfolger Martin Schwab übergeben.

27 Jahre wirkte Franz Milacher als Kapellmeister der Postmusik Salzburg und das erfolgreiche gemeinsame Schaffen wird gebührend mit einem besonderen Programm gefeiert. Gemeinsam mit vielen Wegbegleiter*innen wird die Postmusik Salzburg musikalische Sternstunden Revue passieren lassen und auch neue Werke zum Besten geben.

Die Postmusik Salzburg lädt zum Galakonzert "The Best of Franz" ein. Genießen Sie am 13. Mai 2023 ab 18 Uhr einen unvergesslichen Abend voller Musik und Unterhaltung im unvergleichlichen Ambiente des Großen Saals des Salzburger Festspielhauses.

Kontakt & Infos:

Postmusik Salzburg

Jakob-Haringer-Str. 4

5020 Salzburg

office@postmusik-salzburg.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für das Gala-Frühlingskonzert "Best of Franz" am Samstag, 13. Mai um 18 Uhr im Großen Saal des Salzburger Festspielhauses.

(Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt)