20 x 2 Tickets für "Game of Thrones" gewinnen

Mit "Game of Thrones - The Concert Show" kommt am 8. März 2022 ein ergreifendes, von Publikum und Presse gefeiertes Spektakel der ganz besonderen Art in die Salzburgarena! Jetzt mitspielen und mit etwas Glück beim Live-Konzert gratis dabei sein!

Für den unverwechselbar heroischen Sound sorgen ein großes Orchester, ein mächtiger Chor sowie Solokünstler der London Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery, die die Musik aus allen vergangenen Staffeln der Hitserie präsentieren. Zwei Leinwandanimationen und visuelle Effekte machen das Liveerlebnis komplett und erwecken die Welt von Westeros und den sieben Königslanden in einer außerordentlichen Intensität zum Leben. Mehr Infos: www.cofo.at Hier geht's zum SN-Card-Vorteilsangebot SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 20 x 2 Tickets für die Vorstellung von "Game of Thrones" am 8. März 2022 um 20 Uhr in der Salzburgarena.

