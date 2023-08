Ars Electronica Festival Linz

Von 6. bis 10. September findet das Ars Electoniva Festival in Linz statt. Wir verlosen 60 Tagespässe für SN-Card-Inhaber:innen.

Während Technologie und Wissenschaft immer mehr Informationen über uns und unsere Welt hervorbringen, grassieren gleichzeitig Fake News, Esoterik und Verschwörungstheorien wie nie zuvor. Immer schwieriger wird es zu entscheiden, was im von Algorithmen befeuerten Wirrwarr an Wahrheiten richtig oder falsch, was echt und was fake ist.

"Who Owns the Truth?" fragen sich daher hunderte Künstler:innen, Wissenschaftler:innen, Unternehmer:innen, Aktivist:innen und Studierende aus aller Welt, die von 6. bis 10. September 2023 in Linz gastieren. Ihre Ideen, Projekte, Prototypen und Initiativen sind in Ausstellungen, Konzerten, Performances und Konferenzen in der Linzer Innenstadt zu erleben. Zentraler Schauplatz ist einmal mehr die POSTCITY, die wieder in ein vor Ideen überbordendes Zukunftslabor verwandelt wird!



SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 30 x 2 Tagespässe für das Ars Electronica Festival von 6. bis 10. September 2023 in der Postcity in Linz.