38 x 2 Generalprobenplätze für "Ariadne auf Naxos" gewinnen!

Das Salzburger Landestheater und die "Salzburger Nachrichten" laden am Donnerstag, 16. September, um 18 Uhr zur exklusiven Generalprobe von "Ariadne auf Naxos".

Inhalt: In "Ariadne auf Naxos", einem Spiel der "Bühne auf der Bühne", prallen zwei Welten aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: die heroische Oper und das komödiantische Tanzstück. Auf der Bühne soll die Oper "Ariadne auf Naxos" aufgeführt werden. Der junge Komponist und sein Ensemble sind mitten in den Vorbereitungen zur Vorstellung, als sie die Nachricht erreicht, dass daneben noch ein heiteres Tanzstück um die "treulose" Zerbinetta zum Besten gegeben werden soll. Zu allem Übel sollen beide Stücke zeitgleich auf einer Bühne gespielt werden. Keine große Herausforderung für das im Improvisieren geübte Ensemble, doch der Komponist kann sich nur schweren Herzens zu Veränderungen durchringen. Und dennoch steckt in dieser ungewollten Kooperation eine Chance: im Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Perspektiven auf die Kunst und das Leben. "Ariadne" und das Salzburger Landestheater verbindet eine enge Geschichte: 1926 wurde sie als erste Oper von Richard Strauss im Zuge der Salzburger Festspiele am heutigen Landestheater aufgeführt. Der Komponist selbst übernahm für eine Vorstellung das Dirigat.

"Ariadne auf Naxos" ist die dritte Zusammenarbeit von Richard Strauss (1864-1949) und Hugo von Hofmannsthal

(1874-1929). Unter der musikalischen Leitung des Musikdirektors Leslie Suganandarajah inszeniert Alexandra Liedtke.

SN-Card-Gewinnspiel:

Das Salzburger Landestheater und die "Salzburger Nachrichten" verlosen

38 x 2 Karten für die Generalprobe von "Ariadne auf Naxos" am Donnerstag, 16. September, um 18.00 Uhr.



Informationen und Kontakt:

Salzburger Landestheater

Schwarzstraße 22

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 15 12 -222

Öffnungszeiten Kartenbüro ab 1. September 2021:

Theatergasse/Schwarzstraße 16

Montag bis Freitag von 10. bis 17.00 Uhr

Samstag von 10. bis 13.00 Uhr







Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 8. September 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden vorab schriftlich verständigt verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Die Karten werden personalisiert und sind am Vorstellungstag an der Abendkasse erhältlich.

