50 Kinotickets für "Cops" gewinnen!

Zum Filmstart des politischen Dramas "Cops" tourt der Cast im September durch die Kinos und ihr könnt mit dabei sein. Trefft die Schauspieler am 12. September live im Cineplexx Salzburg Airport!

Am Mittwoch, 12. September, feiert das politische Drama "Cops" mit Roland Düringer im Cineplexx Salzburg Airport seine Salzburg-Premiere (Filmstart: 20 Uhr).

Nach dem Film findet ein Meet & Greet mit Roland Düringer und Regisseur Stefan A. Lukacs bzw. ein Publikumsgespräch statt.

Kurzinhalt: Christoph (Laurence Rupp) ist in Ausbildung bei der Polizeispezialeinheit WEGA - ein Alltag zwischen Testosteron, Kampf und Gruppendruck. Als er in vermeintlicher Notwehr auf einen Mann schießt, wird er von seinen Kollegen als Held gefeiert, die Außenwelt reagiert jedoch kritisch. Bald danach beginnt er an Panikattacken und Trauma-Symptomen zu leiden. Während er innerlich mit einer Ohnmacht kämpft, die er weder versteht noch greifen kann, versucht er nach außen hin den Schein des starken Mannes zu wahren, um seinen erlangten Helden-Status nicht zu verlieren.

Sichert euch jetzt eure Tickets für den Tour-Stopp in eurem Cineplexx Kino und trefft den Cast live vor Ort!

Mittwoch, 12. September 2018

Cineplexx Salzburg Airport

Filmstart: 20.00 Uhr

Nach dem Film: Meet & Greet mit Roland Düringer und Regisseur Stefan A. Lukacs und Publikumsgespräch

Infos & Trailer:www.cineplexx.at/film/cops/

Offizieller Filmstart ist am 21. September 2018.

SN-Card-Gewinnspiel: Verlost werden 25 x 2 Tickets für das politische Filmdrama "Cops" (Mittwoch, 12. September 2018, Cineplexx Salzburg Airport, 20 Uhr).

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 9. September 2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Quelle: SN