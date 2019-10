6. Philharmonisches Konzert 2019 - Klangbilder

Erleben Sie singende Schwäne, Sonne mit Dudelsack und die pulsierende Nacht der Mayas am 25. Oktober im Theater Bad Reichenhall. Jetzt mitspielen und mit etwas Glück gratis dabei sein!

Die drei Komponisten des letzten Philharmonischen Konzerts der Bad Reichenhaller Philharmoniker in diesem Jahr haben ihrer Heimat ein klingendes Denkmal gesetzt. Allerdings mit ein klein wenig Hilfe: Der Finne Einojuhani Rautavaara hat für den "Cantus Arcticus" zwitschernde Vögel und singende Schwäne in den Wäldern des Polarkreises auf Tonband aufgenommen.

In Peter Maxwell Davies" "An Orkney Wedding, with Sunrise" gibt es die seltene Gelegenheit, einen schottischen Dudelsack im Konzertsaal zu erleben. Die Konzertsuite "La Noche de los Mayas" (Die Nacht der Mayas) von Silvestre Revueltas ist ein feuriges Stück, ganz wie die Wüsten seiner Heimat Mexiko. Ein gutes Dutzend teils exotischer Schlagzeuge verstärken darin das Orchester der Bad Reichenhaller Philharmoniker.

#Klangbilder

6. Philharmonisches Konzert 2019

Freitag, 25. Oktober 2019

19.30 Uhr

Theater im Kurgastzentrum Bad Reichenhall

SN-Card-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" verlosen diesmal unter allen Abonnenten, Newsletter-Empfängern und Gewinnspiel-Teilnehmern 3 x 2 Tickets für das 6. Philharmonische Konzert am 25. Oktober.



Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 24 .Oktober 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



