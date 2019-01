70 x 2 Kinotickets gewinnen

Kommen Sie am 27. Jänner zur Vorpremiere der neuen österreichischen Komödie "Love Machine" ins Mozartkino Salzburg (18 Uhr) und treffen Sie den Hauptdarsteller & Regisseur live vor Ort!

Kurzinhalt:

In "Love Machine", der frechen Komödie unter der Regie von Andreas Schmied, spielt Thomas Stipsits den ambitionslosen Musiker Georgy Hillmaier, dessen schönes Loserleben in der tingelnden Zwei-Mann-Band weiterhin ruhig so hätte dahingehen können. Wäre er nicht aus seiner Wohnung delogiert worden und der Bandkumpel durch plötzlichen Herztod gestorben. Akku hat auch nur mehr 8%. Georgy kommt bei seiner Schwester Gitti unter - gespielt von der grandiosen Julia Edtmeier, die sich als Beautyberaterin und Waxingspezialistin verdingt. Nach anfänglicher Skepsis unterstützt sie ihn auch bei seiner neuen Geschäftsidee und beginnt, Georgy als Callboy an ihre Kundinnen zu vermitteln. Ausgestattet zwar mit Waschbärbauch, aber dafür mit Gefühl und einem weiteren beeindruckenden Argument, kommt Georgy bei den Damen gut an. Das Geschäft brummt und alles scheint in Ordnung mit dem neuen Leben. Bis er sich in die ausgerechnet in Sexdingen komplizierte Fahrlehrerin Jadwiga (Claudia Kottal) verliebt. Ein verliebter Callboy? Ein eher unpraktischer Gemütszustand in diesem Berufsfeld. Georgy muss sich entscheiden - für die Liebe oder den Beruf. Glaubt er.

Am Sonntag, 27. Jänner, findet im Mozartkino Salzburg ab 18 Uhr die exklusive SN-Kinopremiere von "Love Machine" statt. Im Anschluss des Films stehen Thomas Stipsits und Andreas Schmied für Fragen und Autogramme zur Verfügung.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 70 x 2 Kinotickets für die SN-Vorpremiere von "Love Machine" im Mozartkino.

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 23. Jänner 2019.

