ADAC Salzburgring Classic 2019

Satter Motorensound, historische Highlights und Rennaction pur: Am Samstag, 24. August, ist es endlich wieder soweit, die ADAC Salzburgring Classic "Sounds of Speed" steht vor der Tür.

Dann laden viele Boliden mit Rennsportvergangenheit zu einer Zeitreise in die Motorsportgeschichte ein und lassen die Rennschlachten vergangener Tage am Salzburgring aufleben.

Dabei geht es allerdings nicht um Punkte, Platzierungen und Positionen. "Im Mittelpunkt dieses im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Events steht die pure Lust am Fahren und wir freuen uns, Oldtimer-Fans dieses Erlebnis heuer wieder ermöglichen zu können", betont Fritz Schadeck, Vorstand für Jugend und Sport beim ADAC Südbayern.

Freier Eintritt mit einem Oldtimer

Der Eintritt für Erwachsene kostet 12 Euro inklusive Parkplatz, Programmheft, Zutritt zum Fahrerlager und Tribünenzugang.



Der vorläufige Zeitplan in der Übersicht:

Samstag, 24. August 2019

• 8.30 bis 12.00 Uhr - Freies Fahren "Sounds of Speed"

• ca. 12.15 Uhr - Mittagspause und Siegerehrung "Sounds of Speed Trophy"

• 13.00 bis 18.00 Uhr - Freies Fahren "Sounds of Speed"

Programminfos: www.salzburgringclassic.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 x 2 Tickets für die ADAC Salzburgring Classic am 24. August 2019 (8-18 Uhr).



Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 20. August 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



