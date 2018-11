2010 aus der Taufe gehoben und mittlerweile der Höhepunkt im Jahreskalender der Meissnitzer Band! Handgemachte Melodien verknüpft mit traditionellem Volksliedgut, in unplugged Besetzung - für den etwas anderen musikalischen Advent!

Auftakt der Konzertzeihe ist ihre Heimat Abtenau. Am 24. & 25. November, sowie am 1. & 2. Dezember präsentiert die Meissnitzer Band ihr diesjähriges Konzertprogramm in der wunderschönen Radochsbergkirche am Radochsberg dahoam in Abtenau. Das Posaunenensemble Gsenger, mit Frontmann Hans Gsenger und seinen drei Geschwistern Matthäus, Thomas und August Gsenger, bereichert das Konzertprogramm mit wunderschönen Bläser- und Gesangsstücken. Am Radochsberg aufgewachsen, musizieren die vier Brüder besonders stimmig und nehmen einen besonderen Teil des Konzertprogramms "Advent im Gebirg" ein.

Termine:

SA 24.11. und SO 25.11. 2018 jeweils 15.00 Uhr und 19.00 Uhr

SA 01.12. und SO 02.12. 2018 jeweils 15.00 Uhr und 19.00 Uhr

Weitere Salzburg Termine:

07.12.2018 Pfarrkirche St. Michael

16.12.2018 Wildkogel Arena in Bramberg

22.12.2018 Burg Golling

Karten bei allen Verkaufsstellen von Ö-Ticket (Raiffeisenbanken, Sparkassen, Volksbanken, Saturn-Geschäfte, Libro-Geschäfte, Media Märkte usw.)

Weitere Konzerttermine & Ticketinfos: www.meissnitzerband.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 1 Übernachtung für zwei Personen (1.-2. Dezember) im Landhotel Gasthaus Traunstein in Abtenau (Verlinkung auf: https://www.gasthaustraunstein.at), 2 Eintrittskarten zum Konzert "Advent im Gebirg" (1. Dezember, 15 Uhr, Radochsbergkircherl in Abtenau), zwei signierte Advent-CDs der Meissnitzer Band, ein gemeinsames Fotos mit der Meissnitzer Band und dann ein feines Abendessen in Abtenau ebenfalls im Landhotel Gasthaus Traunstein (für 2 Personen).

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 18. November 2018.

