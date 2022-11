Die stillste Zeit des Jahres mit Bräuchen, Musik, Gesang, Basteleien und Geschichten rund um den Advent erleben. Das ist die Adventroas im Salzburger Freilichtmuseum. Am 27. November, 3. und 4. Dezember ist es endlich wieder soweit!

Strohsterne basteln, Kerzen drehen, Krippen schau'n, Christbaumschmuck gestalten und in der Lebkuchenstube mithelfen, den Christkindlbrief beim Engerlpostamt aufgeben: ein tolles, abwechslungsreiches Programm wartet auf die Kinder. Oder doch mit der ganzen Familie durch das Tannenlabyrinth gehen? Und zum Abschluss in der Krämerei nach einem kleinen Geschenk schmökern? Selbstverständlich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz: Bratäpfel, Kartoffelradeln, Glühapfelsaft, Honigmet - für jeden Gusto das passende Angebot.

Die Adventroas beginnt jeweils um 11.00 Uhr und dauert bis 16.00 Uhr. Die Museumsbahn ist in Betrieb.

Termine:

27. November 2022 und

3. bis 4. Dezember 2022

jeweils von 11.00 bis 16.00 Uhr

Kontakt & Infos:

Salzburger Freilichtmuseum - Salzburg größtes Museum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel: +43 662 / 850 011

www.freilichtmuseum.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 5 x 2 Familienkarten für die Adventroas am 27. November 2022 im Salzburger Freilichtmuseum.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 20. November 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

