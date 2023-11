Die stillste Zeit des Jahres mit Bräuchen, Musik, Gesang, Basteleien und Geschichten rund um den Advent erleben. Am 3., 9. und 10. Dezember 2023 ist es wieder soweit: Das Salzburger Freilichtmuseum lädt zur Adventroas - dem Adventerlebnis für die ganze Familie.

Strohsterne basteln, Kerzen drehen, Krippen schau'n oder selber basteln, Christbaumschmuck gestalten, in der Lebkuchenstube mithelfen und vieles mehr: ein tolles, abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Oder sich doch ins Tannenlabyrinth wagen? Genascht wird heute bei den verschiedenen kulinarischen Angeboten. In der Krämerei kann man in adventlichen Mitbringseln schmökern. Und natürlich ist die Museumsbahn in Betrieb.

Termine:

3. Dezember 2023

9. und 10. Dezember 2023

jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr

Kontakt & Infos:

Salzburger Freilichtmuseum - Salzburg größtes Museum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel: +43 662 / 850 011

www.freilichtmuseum.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 10x2 Familienkarten für die Adventroas am 9. Dezember 2023 im Salzburger Freilichtmuseum.