Die After-Reihe geht in sein Finale! Die Zukunft der stürmischen Beziehung von Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes Tiffin) steht auf dem Spiel. Sind sie doch nicht füreinander bestimmt? Kinostart ist am 25. August!

Tessa und Hardin stehen vor einer schweren Entscheidung: Sollen sie weiterhin versuchen, an ihrer toxischen Beziehung festzuhalten oder ist es für Tessa an der Zeit, sich selbst zu retten und das Band zu Hardin endgültig zu kappen? Während Hardin nach der Hochzeit seiner Mutter in London bleibt und seiner erschreckenden Vergangenheit ins Auge blicken muss, kehrt Tessa nach Seattle zurück und erleidet eine persönliche Tragödie. Damit ihre Liebe überleben und die beiden in eine gemeinsame Zukunft voller Hoffnung und Leidenschaft starten können, müssen sie zuerst an sich selbst arbeiten. Doch werden ihre Wege sie wieder zueinander führen?

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 5 x 2 Kinogutscheine (Termine und Kino nach Wahl) und 5 Bücher zu "AFTER FOREVER".

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 25. August 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

