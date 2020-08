"After Truth" Gewinnspiel

Ist Liebe stärker als die Vergangenheit? Zum Filmstart von "After Truth" am 3. Septmber verlosen wir zwei Bücher (nach dem weltweiten Bestseller-Phänomen) und zwei Schminksets von Catrice. Beantworten Sie einfach die untenstehende Gewinnspielfrage!

Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Seit sie die Wahrheit über ihn erfahren hat, fühlt sich Tessa (Josephine Langford) verraten und steht ganz alleine da. Ist er wirklich der tiefgründige, nachdenkliche Typ, in den sie sich verliebt hat, oder war er die ganze Zeit über ein Fremder? Hardin (Hero Fiennes Tiffin) bittet Tessa um Verzeihung für alles, was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor (Dylan Sprouse) liegt Eifersucht in der Luft. Kann Hardin sich ändern? Wird er sich ändern - aus Liebe?

Filmstart: AFTER TRUTH: Ab 03.09.2020 im Kino!

SN-Card-Gewinnspiel:

Passend zum Filmstart von "After Truth" verlosen wir 2 x Buch und 2 x CATRICE Schminkset (zur Verfügung gestellt von Müller). Kreiert euren ganz individuellen AFTER TRUTH Beauty-Look mit der Trendbox von CATRICE!



Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 6. September 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



