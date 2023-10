Anatomie eines Falles

Justine Triet erzählt in ihrem raffinierten Krimidrama die Geschichte einer deutschen Schriftstellerin, die sich vor einem französischen Gericht gegen den Vorwurf verteidigen muss, ihren Ehemann vom Balkon eines Chalets in den Tod gestoßen zu haben - ab 3. November nur im Kino!

Der Film startet am 3.11.2023 in den österreichischen Kinos.

Der Film startet am 3.11.2023 in den österreichischen Kinos.

Der Film startet am 3.11.2023 in den österreichischen Kinos.

Der Film startet am 3.11.2023 in den österreichischen Kinos.

Seit fast zwei Jahren leben Sandra, eine deutsche Schriftstellerin, ihr französischer Ehemann Samuel und ihr elfjähriger Sohn Daniel zurückgezogen in einem kleinen Ort in den französischen Alpen. An einem strahlenden Tag wird Samuel am Fuße ihres Chalets tot im Schnee gefunden. War es Mord? Selbstmord? Oder doch nur ein tragischer Unfall? Der Polizei erscheint Samuels plötzlicher Tod verdächtig, und Sandra wird zur Hauptverdächtigen. Es folgt ein aufreibender Indizienprozess, der nach und nach nicht nur die Umstände von Samuels Tod, sondern auch Sandras und Samuels lebhafte Beziehung im Detail seziert.

Gewinnen Sie Kinokarten für diesen mehrfach preisgekrönten Film, der bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde!