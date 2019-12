Audi FIS Skiweltcup in Zauchensee

Der alpine Skiweltcup 2020 gastiert mit zwei spektakulären Wettbewerben in Zauchensee. Am 11. und 12. Jänner bieten die weltbesten Rennläuferinnen hochkarätige Wettbewerbe mit der Abfahrt am Samstag und der alpinen Kombination am Sonntag. Jetzt mitspielen und VIP-Tickets gewinnen!

Natürlich gibt es im Jubiläumsjahr "40 Jahre Weltcuprennen in Zauchensee" ein spannendes Rahmenprogramm mit Topevents. Und was Zauchensee auch einmalig macht: Die Fans kommen direkt von der Tauernautobahn bequem zu den Pisten und zum Rennen. Das Programm beginnt jedoch bereits am Donnerstag mit dem ersten Training für die Abfahrt. Am Freitag folgt dann vormittags das zweite Abfahrtstraining und abends um 19 Uhr am Marktplatz in Altenmarkt die Startnummernauswahl für die Topfahrerinnen mit anschließender Weltcupparty. Genug gute Gründe also, bereits vorab in die Weltcupstimmung einzutauchen und diese prickelnde Atmosphäre zu genießen. SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 VIP-Tickets und 2 Tagesskipässe pro Renntag (11. & 12. Jänner 2020) für den Audi FIS Skiweltcup 2020 in Zauchensee. Mehr Infos & Tickets: www.weltcup-zauchensee.at Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 5. Jänner 2020. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN